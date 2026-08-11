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Kuota Bedah Rumah di Bali Melonjak 130 Kali Lipat, Menteri Ara Pasang Target

Selasa, 11 Agustus 2026 – 07:30 WIB
Kuota Bedah Rumah di Bali Melonjak 130 Kali Lipat, Menteri Ara Pasang Target - JPNN.com Bali
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi rumah penerima bantuan Program Bedah Rumah Ni Wayan Pageh di Kelurahan Tonja, Denpasar, Senin (10/8) kemarin. Foto: Kementerian PKP for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan Program Bedah Rumah di Bali berjalan optimal.

Pada 2025, Bali memperoleh alokasi sebanyak 31 unit, sementara pada 2026 jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 4.184 unit.

Menteri Ara, sapaan akrabnya melontarkan hal tersebut saat mengunjungi rumah penerima bantuan Program Bedah Rumah Ni Wayan Pageh di Kelurahan Tonja, Denpasar, Senin (10/8) kemarin.

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Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan bantuan berjalan sesuai rencana dan rumah penerima segera dapat dihuni dalam kondisi yang lebih layak.

Menteri PKP Maruarar Sirait minta pemerintah daerah turut melakukan konsolidasi agar peningkatan kuota tersebut dapat terserap seluruhnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai kenaikan yang sudah sangat tinggi ini tidak terserap.

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Oleh karena itu, dari pemerintah daerah tolong dikonsolidasikan agar kuota Bedah Rumah yang besar untuk Provinsi Bali ini bisa terserap semua,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pernyataan resminya.

Menurut Menteri Ara, bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperbaiki rumahnya.

Pada 2025, Bali memperoleh alokasi bedah rumah sebanyak 31 unit, sementara pada 2026 jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 4.184 unit.
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TAGS   Bali bedah rumah Kuota Bedah Rumah Menteri PKP Maruarar Sirat Denpasar Pemilihan Terbuka Toko Tender Rakyat Program Bedah Rumah

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