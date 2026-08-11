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Kalender Bali Selasa (11/8): Baik Membuat Alat Perangkap & Rintangan

Selasa, 11 Agustus 2026 – 06:30 WIB
Kalender Bali Selasa (11/8): Baik Membuat Alat Perangkap & Rintangan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 11 Agustus 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Tambir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (11/8) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Tambir.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

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Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

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Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (11/8) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Selasa 11 Agustus 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Tambir: Hari baik membuat alat perangkap & rintangan
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TAGS   kalender Kalender Bali Alat Perangkap Rintangan Dewasa Ayu Kalender Bali Selasa 11 Agustus 2026 Anggara Kasih Tambir kajeng kliwon Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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