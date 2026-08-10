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Bali Potensi Dihantam Rob Sepekan ke Depan, Cek Wilayah Terdampak

Senin, 10 Agustus 2026 – 18:02 WIB
Bali Potensi Dihantam Rob Sepekan ke Depan, Cek Wilayah Terdampak - JPNN.com Bali
Wisatawan Pantai Kuta, Badung, Bali, diterjang banjir pesisir alias rob. Foto: ANTARA/ Nyoman Hendra Wibowo/nym/ama.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rob atau air pasang maksimum berpotensi kembali menerjang wilayah pesisir Provinsi Bali.

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar memperkirakan potensi rob menerjang enam wilayah pesisir pada periode 11 – 17 Agustus 2026.

Enam wilayah pesisir di Bali itu, yakni pesisir selatan Kabupaten Jembrana; Tabanan; Badung; Kota Denpasar; Gianyar dan Klungkung.

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“Potensi pasang maksimum itu berbeda waktu baik hari dan jam di setiap wilayah tersebut,” ujar kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho di Denpasar, Kamis (10/8).

Menurut Cahyo Nugroho, pada periode 11 – 17 Agustus 2026, bulan memasuki fase perigee.

Fase bulan perigee berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum di beberapa wilayah pesisir di Pulau Dewata.

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“Jarak terdekat Bulan dengan Bumi pada fase perigee terjadi pada 10 Agustus hingga 13 Agustus,” kata Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

Cahyo Nugroho mengatakan dampak rob berpotensi mempengaruhi aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas permukiman pesisir, dan aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

BBMKG Wilayah III Denpasar memperkirakan potensi rob menerjang enam wilayah pesisir pada periode 11 – 17 Agustus 2026.
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TAGS   Bali BMKG BBMKG Wilayah III Denpasar rob banjir pesisir Jembrana tabanan badung kota denpasar gianyar

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