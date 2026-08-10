JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Memfasilitasi Musda I NLPA, Dorong Penyelesaian Hukum Secara Damai

Kemenkum Bali Memfasilitasi Musda I NLPA, Dorong Penyelesaian Hukum Secara Damai

Senin, 10 Agustus 2026 – 16:04 WIB
Kemenkum Bali Memfasilitasi Musda I NLPA, Dorong Penyelesaian Hukum Secara Damai - JPNN.com Bali
Suasana Musda I DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali dilaksanakan di Aula Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewata Kerthi Santhi Non-Litigation Peacemaker Association (NLPA) Provinsi Bali melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) I sebagai forum konsolidasi dan penguatan organisasi.

Kegiatan yang diikuti perwakilan Non-Litigation Peacemaker dari Kabupaten Badung, Buleleng, Bangli, Gianyar, dan Klungkung tersebut difasilitasi Kanwil Kemenkum Bali.

Musda I DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali dilaksanakan di Aula Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali.

Baca Juga:

Agenda utamanya membahas pemilihan ketua serta penyusunan kepengurusan DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali untuk periode 2026–2031.

Forum ini menjadi momentum penting dalam membangun kesamaan visi dan memperkuat koordinasi antar-NLP dalam mendukung penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat melalui pendekatan nonlitigasi.

Pelaksanaan Musda dipimpin oleh Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba yang mengarahkan jalannya musyawarah secara tertib dan demokratis.

Baca Juga:

Setelah melalui proses musyawarah, peserta menyepakati I Made Separsa sebagai Ketua DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali terpilih periode 2026–2031.

Terpilihnya kepengurusan baru diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas Non-Litigation Peacemaker.

Musda I DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali dilaksanakan di Aula Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah peacemaker Musda I NLPA Musda I NLPA Bali Non-Litigation Peacemaker Association NLPA Bali DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Bali paralegal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

  2. Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas! - JPNN.com Bali

    Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas!

  3. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU