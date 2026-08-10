Kemenkum Bali Memfasilitasi Musda I NLPA, Dorong Penyelesaian Hukum Secara Damai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewata Kerthi Santhi Non-Litigation Peacemaker Association (NLPA) Provinsi Bali melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) I sebagai forum konsolidasi dan penguatan organisasi.

Kegiatan yang diikuti perwakilan Non-Litigation Peacemaker dari Kabupaten Badung, Buleleng, Bangli, Gianyar, dan Klungkung tersebut difasilitasi Kanwil Kemenkum Bali.

Musda I DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali dilaksanakan di Aula Dharmawangsa Kanwil Kemenkum Bali.

Agenda utamanya membahas pemilihan ketua serta penyusunan kepengurusan DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali untuk periode 2026–2031.

Forum ini menjadi momentum penting dalam membangun kesamaan visi dan memperkuat koordinasi antar-NLP dalam mendukung penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat melalui pendekatan nonlitigasi.

Pelaksanaan Musda dipimpin oleh Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba yang mengarahkan jalannya musyawarah secara tertib dan demokratis.

Setelah melalui proses musyawarah, peserta menyepakati I Made Separsa sebagai Ketua DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali terpilih periode 2026–2031.

Terpilihnya kepengurusan baru diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi DPD Dewata Kerthi Santhi NLPA Provinsi Bali untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas Non-Litigation Peacemaker.