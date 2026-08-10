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Kemenkum Bali Gelar Pameran Layanan Hukum hingga Bagi-Bagi Sertifikat Apostille

Senin, 10 Agustus 2026 – 15:53 WIB
Kemenkum Bali Gelar Pameran Layanan Hukum hingga Bagi-Bagi Sertifikat Apostille - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menghadirkan Pameran Layanan Hukum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menghadirkan Pameran Layanan Hukum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan berbagai layanan hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berkualitas.

Pameran Layanan Hukum tersebut menghadirkan berbagai informasi, konsultasi, dan pelayanan terkait Administrasi Hukum Umum (AHU).

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Masyarakat dapat memperoleh informasi dan konsultasi mengenai Badan Hukum dan Badan Usaha, Kenotariatan, Kewarganegaraan, Perseroan Perorangan, Apostille, serta berbagai layanan AHU lainnya.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa penyelenggaraan pameran layanan hukum merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Kementerian Hukum untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh akses terhadap informasi dan layanan hukum secara langsung.

Menurutnya, pelayanan hukum harus terus diarahkan agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.

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“Pameran layanan hukum ini merupakan wujud kehadiran Kementerian Hukum di tengah masyarakat.

Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mengetahui layanan hukum yang tersedia, tetapi juga dapat memperoleh informasi, konsultasi, dan pelayanan secara langsung dengan mudah dan jelas,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Kanwil Kemenkum Bali menghadirkan Pameran Layanan Hukum dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Bali Layanan Hukum Sertifikat Apostille HUT ke-81 Republik Indonesia Hari Pengayoman

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