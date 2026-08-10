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Kemenkum Bali Gelar Lomba Cerdas Cermat NLP, Memperkuat Kapasitas Paralegal

Senin, 10 Agustus 2026 – 15:40 WIB
Kemenkum Bali Gelar Lomba Cerdas Cermat NLP, Memperkuat Kapasitas Paralegal - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memberikan penghargaan kepada peserta lomba cerdas cermat Non-Litigation Peacemaker (NLP) se-Provinsi Bali, Senin (10/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Lomba Cerdas Cermat Non-Litigation Peacemaker (NLP) se-Provinsi Bali secara hybrid, Senin (10/8).

Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 ini bertujuan memperkuat kapasitas dan pemahaman hukum paralegal di tingkat desa.

Acara tersebut dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo, Pimpinan Tinggi Pratama, serta anggota NLP dari seluruh Bali.

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Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum Bali Mustiqo Vitra Ardhiansyah dalam laporannya menekankan pentingnya wadah strategis ini untuk memperbarui regulasi hukum paralegal.

Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Constantinus Kristomo yang menilai langkah tersebut sebagai terobosan pertama di tingkat Kantor Wilayah se-Indonesia.

"Besar harapan kami kegiatan ini menjadi pemantik bagi wilayah lain untuk melaksanakan hal serupa guna memperkuat kapasitas paralegal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas," ujar Kristomo.

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Sejalan dengan itu, Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan peran krusial 98 anggota NLP Bali sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa non-litigasi di masyarakat.

"NLP adalah sosok terdekat bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa hukum secara non-litigasi, dan kami berkomitmen mengoptimalkan pelayanan Posbankum di desa demi akses keadilan yang lebih luas," kata Eem Nurmanah.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar Lomba Cerdas Cermat Non-Litigation Peacemaker (NLP) se-Provinsi Bali secara hybrid, Senin (10/8).
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah paralegal Lomba Cerdas Cermat Non-Litigation Peacemaker Bali Hari Pengayoman ke-81 BPHN

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