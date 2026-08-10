Sensasi Dewan Kemangi Bawa Kadek Suni Jadi Bartender Terbaik, Melaju ke Polandia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memberikan perhatian penuh terhadap potensi generasi muda Bali di bidang seni meracik minuman (mixology) dan flair bartending.

Guna memfasilitasi serta mengasah bakat para bartender muda tersebut, Pemprov Bali menggelar Kompetisi Mixology & Flair Bartender di Gedung Kertha Saba, Denpasar, Minggu (9/8) kemarin.

Ajang yang digelar dalam rangka HUT ke-68 Provinsi Bali ini diikuti oleh 23 peserta berbakat.

Di depan dewan juri dan tamu undangan, para peserta beradu ketangkasan menyajikan koktail berbahan dasar arak Bali yang dipadu dengan buah dan rempah lokal, lengkap dengan aksi akrobatik melempar botol serta peralatan bar yang memukau.

Koster mengungkapkan kompetisi ini digagas secara spontan setelah ia menerima audiensi dari Eka Darmawan dan Rico Ardiana, dua bartender asal Bali yang akan berlaga di ajang internasional di Las Vegas, Amerika Serikat, dan Polandia.

"Saya tertarik karena ini keterampilan unik dan langka.

Menurut saya ini potensi besar, anak-anak kita dianugerahi keterampilan luar biasa.

Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia memiliki ekosistem yang sangat mendukung," ujar Koster.