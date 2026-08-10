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Arak Bali Laris Manis, Genjot Produksi, Rangkul Bartender untuk Promosi

Senin, 10 Agustus 2026 – 07:53 WIB
Arak Bali Laris Manis, Genjot Produksi, Rangkul Bartender untuk Promosi - JPNN.com Bali
Pemprov Bali menggelar Kompetisi Mixology and Flair Arak Bali buat bangun ekosistem industri arak Bali di Denpasar, Minggu (9/8) kemarin. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bali mencatat sudah ada 54 merek arak Bali legal yang dijual sesuai peraturan termasuk aturan batasan kandungan alkohol di dalamnya.

Sebanyak 54 merek tersebut sudah tersebar di dalam dan luar negeri.

Disperindag juga memastikan seluruh hotel, restoran, dan kafe di Pulau Dewata sudah menjual produk arak Bali sehingga tidak sulit bagi bartender meracik produk petani lokal itu.

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Yang justru masih menjadi tantangan bagi Disperindag Bali adalah memastikan produksi tetap terjaga.

Pasalnya, saat ini permintaan arak Bali terus meningkat, sementara di hulu petani dan perajin cukup kewalahan memproduksi.

Disperindag Bali berusaha memetakan talenta bartender atau pramutama bar untuk ikut mempromosikan arak lokal ini.

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Disperindag Bali merangkul para bartender dan siswa SMK jurusan miksologi sebagai ujung tombak promosi.

“Kami akan memetakan dahulu jumlah bartender yang ada.

Disperindag Bali mencatat sudah ada 54 merek arak Bali legal yang dijual sesuai peraturan termasuk aturan batasan kandungan alkohol didalamnya
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TAGS   arak Bali arak Bali Disperindag Bali Kompetisi Mixology pemprov bali

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