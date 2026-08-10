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Kalender Bali Senin (10/8): Sebaiknya tak Bersanggama, Bayi yang Lahir Bisa Sial

Senin, 10 Agustus 2026 – 06:41 WIB
Kalender Bali Senin (10/8): Sebaiknya tak Bersanggama, Bayi yang Lahir Bisa Sial - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali pada Senin 10 Agustus 2026 bertepatan dengan Soma Wage Tambir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (10/8) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Wage Tambir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (10/8) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Senin 10 Agustus 2026 bertepatan dengan Soma Wage Tambir: Tidak baik bersanggama, kalau dilanggar bisa melahirkan bayi yang penuh kesialan
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TAGS   kalender Kalender Bali Bersanggama bayi Dewasa Ayu Kalender Bali Senin 10 Agustus 2026 Soma Wage Tambir Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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