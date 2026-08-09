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Kemenkum Bali Gelar Beragam Lomba Unjuk Bakat hingga Kebersamaan Keluarga

Minggu, 09 Agustus 2026 – 19:52 WIB
Kemenkum Bali Gelar Beragam Lomba Unjuk Bakat hingga Kebersamaan Keluarga - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menggelar serangkaian perlombaan seru yang melibatkan jajaran pegawai beserta keluarga menyambut HUT ke-18 RI dan Hari Pengayoman. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Bali menggelar serangkaian perlombaan seru yang melibatkan jajaran pegawai beserta keluarga.

Ajang ini menghadirkan berbagai cabang kompetisi, mulai dari lomba karaoke, pertandingan tenis meja dan biliar, hingga lomba mewarnai untuk anak-anak.

Berlangsung dalam suasana penuh antusiasme, kegiatan ini tak sekadar menjadi wadah adu ketangkasan, melainkan sarana mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan.

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Lomba karaoke menjadi panggung hiburan bagi pegawai untuk unjuk bakat vokal dalam suasana santai.

Di meja olahraga, laga tenis meja dan biliar menyajikan persaingan ketat yang menguji konsentrasi, ketangkasan, dan sportifitas para peserta.

Kemeriahan semakin lengkap dengan hadirnya lomba mewarnai bagi anak-anak pegawai.

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Ajang kreatif ini memberi ruang bagi buah hati untuk mengekspresikan imajinasi sekaligus menghidupkan hangatnya suasana kebersamaan keluarga besar Kanwil Kemenkum Bali.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa rangkaian perlombaan ini digelar untuk merayakan Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman dengan penuh sukacita dan rasa syukur.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar serangkaian perlombaan seru yang melibatkan jajaran pegawai beserta keluarga menyambut HUT ke-18 RI dan Hari Pengayoman
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah HUT ke-81 Republik Indonesia Hari Pengayoman lomba

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