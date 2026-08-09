Kemenkum Bali Gelar Pameran Layanan Hukum dan Bazar UMKM Pegawai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar pameran pelayanan hukum yang dirangkaikan dengan bazar UMKM pegawai.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pengayoman Tahun 2026.

Agenda ini dihadirkan sebagai wujud nyata pelayanan publik sekaligus wadah untuk mendorong potensi kewirausahaan jajaran internal.

Melalui pameran pelayanan hukum, Kanwil Kemenkum Bali berupaya mendekatkan berbagai program dan fasilitas layanan hukum kepada masyarakat.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum warga sekaligus mempermudah akses terhadap layanan yang prima dan transparan.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan bahwa momentum Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman harus diwarnai dengan semangat pengabdian langsung kepada masyarakat.

"Pameran pelayanan hukum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk lebih dekat dengan masyarakat.

Kami ingin warga semakin mengenal berbagai layanan hukum yang ada dan tahu bagaimana memanfaatkannya sesuai kebutuhan mereka," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.