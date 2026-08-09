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Kemenkum Bali Gelar Jalan Santai, Dorong Lingkungan Kerja Harmonis & Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 – 18:36 WIB
Kemenkum Bali Gelar Jalan Santai, Dorong Lingkungan Kerja Harmonis & Sehat - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan gerak jalan santai untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman 2026. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan gerak jalan santai untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman 2026.

Kegiatan yang diikuti para pegawai Kemenkum Bali ini berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan sebagai bagian dari rangkaian peringatan yang mengusung semangat persatuan, kesehatan, dan kekompakan.

Gerak jalan santai tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarsesama pegawai.

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Dengan suasana yang lebih santai dan kekeluargaan, seluruh peserta dapat menikmati kegiatan bersama sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik di lingkungan kerja.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama menjadi salah satu cara untuk membangun semangat kebersamaan di tengah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai insan pengayoman.

"Melalui gerak jalan santai ini, kami ingin membangun semangat kebersamaan sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh jajaran.

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Saya berharap kegiatan sederhana seperti ini dapat mempererat kekompakan dan memberikan energi positif dalam melaksanakan tugas," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Menurut Eem, semangat Hari Kemerdekaan dan Hari Pengayoman tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kebersamaan dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan gerak jalan santai untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Pengayoman 2026.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Bali Gerak Jalan Santai HUT ke-81 Republik Indonesia Hari Pengayoman ASN Kemenkum Bali

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