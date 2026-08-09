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Rakernas INSA 2026: Kapal Nasional Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Minggu, 09 Agustus 2026 – 13:58 WIB
Rakernas INSA 2026: Kapal Nasional Harus Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri - JPNN.com Bali
Para peserta foto bersama saat Rakernas DPP INSA 2026 bertema "Konsolidasi dan Sinergi INSA Menghadapi Tantangan dan Dinamika Geopolitik Global" di Denpasar, Bali, Jumat (7/8) lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BENOA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menegaskan komitmennya memperkuat daya saing industri pelayaran nasional menghadapi dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada perdagangan dunia.

Komitmen tersebut dirumuskan dalam Rakernas DPP INSA 2026 bertema "Konsolidasi dan Sinergi INSA Menghadapi Tantangan dan Dinamika Geopolitik Global" di Bali, Jumat (7/8) lalu.

Rakernas yang dibuka Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Muhammad Masyhud bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno ini menyepakati dua keputusan strategis untuk periode 2026–2028.

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Kedua keputusan strategis ini yakni percepatan transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi, serta penyempurnaan AD/ART untuk RUA 2028.

Langkah ini menjadi pijakan konkret INSA agar semakin solid dan responsif dalam menjaga ketahanan pelayaran nasional di panggung internasional.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan dinamika geopolitik global saat ini menghadirkan tantangan yang makin kompleks bagi industri pelayaran nasional.

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Menurutnya, dunia usaha kini memasuki era new normal of uncertainty, di mana ketidakpastian bukan lagi kondisi yang bersifat sementara, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika bisnis yang harus dihadapi setiap hari.

"Di tengah ketidakpastian global, yang dibutuhkan hari ini bukan hanya kemampuan mengelola bisnis, tetapi juga kecepatan merespons situasi," ujar Carmelita Hartoto.

INSA menegaskan komitmennya memperkuat daya saing industri pelayaran nasional menghadapi dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global
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TAGS   Rakernas INSA 2026 INSA Kapal Nasional Bali Indonesia ekspor impor Beyond Cabotage Kapal Luar Negeri

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