TNI Uji Skenario Gempa Besar & Tsunami di Bali, Pasukan Gabungan Turun Gunung

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali ditunjuk menjadi laboratorium pengujian kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam gempa bumi dan tsunami.

Melalui Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Penanggulangan Bencana Alam Kogabwilhan II Tahun 2026, prosedur komando hingga koordinasi lintas instansi diuji langsung secara intensif.

Pada hari keenam latihan, Sabtu (8/8) kemarin, Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar aplikasi lapangan di kawasan Pantai Mertasari, Denpasar.

Latihan ini dirancang untuk mensimulasikan penanganan kondisi darurat akibat bencana berskala besar.

Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar menegaskan bahwa latihan ini penting mengingat Indonesia, khususnya Bali, memiliki tingkat kerawanan bencana tektonik yang tinggi.

"Latihan ini bertujuan menguji kesiapan prosedur, komando dan pengendalian, interoperabilitas, serta sinergi antarinstansi.

Kami ingin memastikan seluruh unsur memiliki kesamaan persepsi dan mampu memberi respons cepat, tepat, dan terpadu," ujar Marsekal Madya TNI Muzafar dilansir dari Antara.

Ia menambahkan, posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional membuat dimensi penanganan bencana menjadi lebih kompleks.