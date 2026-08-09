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Kalender Bali Minggu (9/8): Baik untuk Beramal, Menanam & Membangun Rumah

Minggu, 09 Agustus 2026 – 06:56 WIB
Kalender Bali Minggu (9/8): Baik untuk Beramal, Menanam & Membangun Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 9 Agustus 2026 bertepatan dengan Redite Pon Tambir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (9/8) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Pon Tambir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (9/8) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Minggu 9 Agustus 2026 bertepatan dengan Redite Pon Tambir: Hari baik untuk beramal, menanam & membangun rumah
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