Ini Bocoran Bupati Badung Soal Proyek Subway, Trem & Taksi Air, Hhm

bali.jpnn.com, BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa buka suara seusai mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Menurut Bupati Adi Arnawa, Pemprov Bali dan Pemkab Badung mulai menindaklanjuti rencana pengembangan infrastruktur transportasi massal.

“Kami sedang follow up karena memang itu (transportasi massal) yang dibutuhkan sekarang,” ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Bupati Adi Arnawa mengatakan dalam rapat tertutup bersama Gubernur Bali, jajaran Deputi Kemenko Infrastruktur, dan PT KAI, yang dibahas pada tahap awal adalah kajian mengenai alternatif transportasi massal yang bisa dikembangkan.

Ia mengeklaim Kabupaten Badung menjadi fokus bahasan lantaran transportasi massal ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang mempengaruhi pariwisata di kawasan Bali selatan.

Beberapa skema moda transportasi tengah digodok secara paralel untuk menentukan opsi paling ideal bagi Bali.

Pilihan yang masuk dalam radar kajian antara lain kereta bawah tanah (subway) atau trem dan taksi air sebagai jalur alternatif perairan.

Kemudian evaluasi kelanjutan titik pembangunan subway yang sebelumnya direncanakan di kawasan Kuta.