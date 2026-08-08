JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Ini Bocoran Bupati Badung Soal Proyek Subway, Trem & Taksi Air, Hhm

Ini Bocoran Bupati Badung Soal Proyek Subway, Trem & Taksi Air, Hhm

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 06:03 WIB
Ini Bocoran Bupati Badung Soal Proyek Subway, Trem & Taksi Air, Hhm - JPNN.com Bali
Ilustrasi kereta bawah tanah alias Bali Subway kembali dikaji untuk mengatasi kemacetan di Bali selatan. Foto: Dephub.go.id

bali.jpnn.com, BADUNG - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa buka suara seusai mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Menurut Bupati Adi Arnawa, Pemprov Bali dan Pemkab Badung mulai menindaklanjuti rencana pengembangan infrastruktur transportasi massal.

“Kami sedang follow up karena memang itu (transportasi massal) yang dibutuhkan sekarang,” ujar Bupati Adi Arnawa dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Bupati Adi Arnawa mengatakan dalam rapat tertutup bersama Gubernur Bali, jajaran Deputi Kemenko Infrastruktur, dan PT KAI, yang dibahas pada tahap awal adalah kajian mengenai alternatif transportasi massal yang bisa dikembangkan.

Ia mengeklaim Kabupaten Badung menjadi fokus bahasan lantaran transportasi massal ini dikembangkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang mempengaruhi pariwisata di kawasan Bali selatan.

Beberapa skema moda transportasi tengah digodok secara paralel untuk menentukan opsi paling ideal bagi Bali.

Baca Juga:

Pilihan yang masuk dalam radar kajian antara lain kereta bawah tanah (subway) atau trem dan taksi air sebagai jalur alternatif perairan.

Kemudian evaluasi kelanjutan titik pembangunan subway yang sebelumnya direncanakan di kawasan Kuta.

Menurut Bupati Adi Arnawa, Pemprov Bali dan Pemkab Badung mulai menindaklanjuti rencana pengembangan infrastruktur transportasi massal.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bupati badung Bupati Badung Adi Arnawa transportasi massal Subway Trem taksi air pemkab badung Bali Selatan kereta bawah tanah Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

Maaf, saat ini data tidak tersedia