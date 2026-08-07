Tiga Pasang Curik Bali Dilepasliarkan di Penebel Tabanan, Jaga Satwa Endemik

bali.jpnn.com, TABANAN - Yayasan Pecinta Alam dan Kemanusiaan (YPAK) bekerja sama dengan BKSDA Bali menggelar aksi pelepasliaran satwa endemik Curik Bali (Leucopsar rothschildii) di Banjar Utu, Desa Babahan, kawasan Pura Luhur Besi Kalung, Penebel, Tabanan, Rabu (5/8).

Sebanyak tiga pasang Curik Bali yang berasal dari penangkaran di Jawa Barat dilepaskan ke habitat alaminya.

Selain Curik Bali, tim gabungan juga melepasliarkan dua ekor Celepuk Reban (Otus lempiji).

Sebelum dilepasliarkan, seluruh burung telah menjalani serangkaian prosedur ketat.

Mulai dari survei kelayakan lokasi untuk mengetahui ketersediaan pakan, sumber air, dan keamanan dari perburuan, pemeriksaan kesehatan oleh Tim Veteriner FNPF, hingga masa habituasi dan observasi selama 10 hari di lokasi.

Pemantauan intensif juga akan dilanjutkan hingga dua minggu pasca-pelepasliaran untuk memastikan kemampuan adaptasi satwa di alam liar.

Ketua YPAK drh. Bayu Wirayudha menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan simbol kolaborasi nyata dalam menjaga warisan alam Bali.

"Pelepasliaran ini bukan sekadar mengembalikan burung ke habitatnya, tetapi juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan serta mencegah perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal," ujar drh. Bayu Wirayudha dilansir dari laman BKSDA Bali.