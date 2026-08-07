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Kalender Bali Jumat (7/8): Baik untuk Pekerjaaan Menggunakan Api & Menebang Kayu

Jumat, 07 Agustus 2026 – 05:14 WIB
Kalender Bali Jumat (7/8): Baik untuk Pekerjaaan Menggunakan Api & Menebang Kayu - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 7 Agustus 2026 yang bertepatan dengan Sukra Umanis Merakih. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (7/8) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Merakih.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (7/8) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Jumat 7 Agustus 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Merakih: Hari baik untuk segala pekerjaaan menggunakan api & menebang kayu
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Jumat 7 Agustus 2026 api Menebang Kayu Sukra Umanis Merakih Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Dewasa Ayu

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