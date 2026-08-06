Koster Dorong Bali Jadi Hub Ekspor: Mengapa Tidak Dipolakan Secara Resmi?

bali.jpnn.com, KUTA - Gubernur Wayan Koster membeberkan fakta menarik saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Bali di Kuta, Badung, Kamis (6/8).

Koster menyebut Bali sebenarnya telah lama menjadi gerbang ekspor bagi komoditas dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar, hingga Papua.

Sayangnya, peran strategis ini belum dikelola secara terintegrasi.

Padahal, brand dan reputasi internasional Provinsi Bali menjadi nilai tambah utama di mata pasar global.

"Kalau sudah dapat sertifikat ekspor dari Bali, produknya lebih mudah diterima pasar dunia. Mengapa tidak dipolakan secara resmi agar manfaat ekonominya jauh lebih optimal?" ujar Koster, Kamis (6/8).

Koster juga menyoroti kabar penurunan nilai ekspor Bali sebesar dua persen tahun ini akibat gejolak geopolitik Timur Tengah.

Politikus PDI Perjuangan ini mengimbau para pelaku usaha, termasuk GPEI, HIPMI, dan Kadin untuk tidak pesimistis.

Koster optimistis kondisi tersebut hanya bersifat sementara.