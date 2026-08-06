DPD GPEI Pacu Daya Saing Ekspor, Dorong Bali Jadi Pusat Perdagangan

bali.jpnn.com, KUTA - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Bali resmi memiliki pimpinan baru.

AA Ngurah Aditya Pradnyana Sunu, yang akrab disapa Gung Adit, resmi dilantik sebagai Ketua DPD GPEI Bali periode 2026–2031 di The Keranjang, Kuta, Badung, Kamis (6/8).

Pelantikan pengurus baru ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP GPEI, Toto Dirgantoro.

Dalam sesi konferensi pers seusai pelantikan, Gung Adit menegaskan komitmennya untuk membawa Bali tidak sekadar dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai pusat perdagangan internasional.

"Bali jangan hanya dijadikan pusat keuangan," ujar Gung Adit.

Ia menyadari bahwa di tengah ketidakpastian perdagangan global, Bali memiliki keterbatasan karena tidak dibekali sumber daya alam tambang, perkebunan sawit, maupun kawasan industri besar.

Bahkan hingga kini, Bali belum memiliki pelabuhan kargo internasional untuk jalur ekspor laut langsung.

Meski memiliki keterbatasan infrastruktur, Gung Adit optimistis karena Bali memiliki keunggulan komparatif yang tak dimiliki daerah lain.