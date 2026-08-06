Kakanwil Eem Sorot Legalitas Parpol, Dorong Sinergi Genjot Kualitas Layanan Administrasi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan layanan administrasi partai politik yang cepat, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Eem Nurmanah saat membuka Sosialisasi Peningkatan Kualitas Layanan Partai Politik di Daerah yang diselenggarakan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali bekerja sama dengan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di B Hotel Bali, Kamis (6/8).

Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri atas perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten/kota se-Bali serta pemerintah desa dan kelurahan.

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Hadir sebagai narasumber Kepala Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Titik Susiawati, perwakilan Badan Kesbangpol Bali dan Kanwil Kemenkum Bali.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa pembentukan partai politik merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara sekaligus pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, setiap partai politik harus memiliki status badan hukum yang jelas sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

"Dengan diperolehnya status badan hukum, partai politik memiliki legalitas yang sah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Kakanwil Eem Nurmanah.