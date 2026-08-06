JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Eem Sorot Legalitas Parpol, Dorong Sinergi Genjot Kualitas Layanan Administrasi

Kakanwil Eem Sorot Legalitas Parpol, Dorong Sinergi Genjot Kualitas Layanan Administrasi

Kamis, 06 Agustus 2026 – 18:34 WIB
Kakanwil Eem Sorot Legalitas Parpol, Dorong Sinergi Genjot Kualitas Layanan Administrasi - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah membuka Sosialisasi Peningkatan Kualitas Layanan Partai Politik di Daerah yang digelar di B Hotel Bali, Kamis (6/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan layanan administrasi partai politik yang cepat, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil Eem Nurmanah saat membuka Sosialisasi Peningkatan Kualitas Layanan Partai Politik di Daerah yang diselenggarakan Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Bali bekerja sama dengan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di B Hotel Bali, Kamis (6/8).

Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta yang terdiri atas perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten/kota se-Bali serta pemerintah desa dan kelurahan.

Baca Juga:

Hadir sebagai narasumber Kepala Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Titik Susiawati, perwakilan Badan Kesbangpol Bali dan Kanwil Kemenkum Bali.

Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa pembentukan partai politik merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara sekaligus pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, setiap partai politik harus memiliki status badan hukum yang jelas sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Baca Juga:

"Dengan diperolehnya status badan hukum, partai politik memiliki legalitas yang sah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Kakanwil Eem Nurmanah.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan layanan administrasi partai politik yang cepat
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum NTB parpol partai politik Ditjen AHU

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

  2. Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas! - JPNN.com Bali

    Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas!

  3. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU