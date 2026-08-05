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Pertamina Gelar PWS 2026, Dorong Mahasiswa Ubah Ide Jadi Startup Berdampak

Rabu, 05 Agustus 2026 – 16:48 WIB
Pertamina Gelar PWS 2026, Dorong Mahasiswa Ubah Ide Jadi Startup Berdampak - JPNN.com Bali
PT Pertamina (Persero) kembali menghadirkan ruang inkubasi dan pengembangan kapasitas mahasiswa melalui Pertamuda Workshop Series (PWS) 2026. Foto: Pertamina for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina (Persero) kembali menghadirkan ruang inkubasi dan pengembangan kapasitas mahasiswa melalui Pertamuda Workshop Series (PWS) 2026.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian Pertamuda Seed and Scale yang siap digelar dalam delapan seri, empat online dan empat offline.

Seri perdana, PWS 1, akan meluncur secara online via Zoom pada Kamis, 6 Agustus 2026, pukul 09.30 WIB.

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Mengusung tema “From Campus to Startup”, PWS 1 menghadirkan dua narasumber inspiratif.

Keduanya, yaitu Hilmy Muktati yang merupakan TOP 3 Pertamuda 2021 sekaligus Founder & CEO Analitica.id, serta Rudi Arifianto, VP CSR & SMEP Management PT Pertamina (Persero).

Kolaborasi ini siap membekali wawasan komprehensif bagi mahasiswa Indonesia dalam membangun ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi langsung dari bangku kuliah.

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VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa PWS hadir untuk membuka ruang pembelajaran bagi mahasiswa agar mampu mengubah ide kreatif menjadi inovasi bisnis yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Melalui workshop ini, kami ingin mendorong mahasiswa menjadikan kampus bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah melahirkan solusi dan mengawali langkah sebagai entrepreneur masa depan," ujar Baron.

PT Pertamina (Persero) kembali menghadirkan ruang inkubasi dan pengembangan kapasitas mahasiswa melalui Pertamuda Workshop Series (PWS) 2026.
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TAGS   PT Pertamina Persero Pertamuda Workshop Series PWS 2026 Pertamuda Seed and Scale mahasiswa kampus startup Indonesia

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