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Kisah Haru Driver Ojol di Bali: Rela Orderan Dicancel Gegara Kewajiban Pakai Helm

Rabu, 05 Agustus 2026 – 16:30 WIB
Kisah Haru Driver Ojol di Bali: Rela Orderan Dicancel Gegara Kewajiban Pakai Helm - JPNN.com Bali
Potongan video driver Gojek di Bali Francisco Alves Godino minta penumpangnya memakai helm, meski tak sedikit yang menolak dan orderan dicancel beredar luas di media sosial. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi sebagian orang, membatalkan pesanan berarti kehilangan penghasilan.

Namun, bagi Francisco Alves Godino, driver Gojek di Bali, keselamatan penumpang jauh lebih mahal daripada satu atau dua orderan yang melayang.

Nama Alves Godino mendadak ramai diperbincangkan di dunia maya setelah beberapa videonya viral di berbagai platform media sosial dan diberitakan banyak media nasional.

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Dalam video yang beredar, Alves Godino dengan tegas minta penumpang memakai helm sebelum perjalanan dimulai.

Ketegasan itulah yang kemudian membuatnya mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak.

“Sebenarnya penghargaan (yang diberikan) itu soal helm. Saya memang selalu memaksakan penumpang untuk pakai helm.

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Bahasanya memaksakan, tetapi itu kan kewajiban.

Video saya yang viral itu akhirnya tersebar di banyak media dan dari situ saya mendapatkan penghargaan Jasa Raharja dan kepolisian,” ujar Alves Godino.

Bagi Francisco Alves Godino, driver Gojek di Bali, keselamatan penumpang jauh lebih mahal daripada satu atau dua orderan yang melayang.
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TAGS   driver ojol Dirver Ojol Gojek Helm Bali wisatawan turis asing Bali Selatan jasa raharja

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