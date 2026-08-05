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Bali Berguru ke Jakarta, Potensi Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Kata Koster

Rabu, 05 Agustus 2026 – 16:01 WIB
Bali Berguru ke Jakarta, Potensi Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Kata Koster - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Balai Kota, Selasa (4/8) kemarin seusai menggelar pertemuan. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menggelar pertemuan khusus dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (4/8) kemarin.

Pertemuan lintas daerah ini berfokus pada pembahasan strategi pembiayaan kreatif (creative financing) pembangunan infrastruktur, termasuk rencana penerbitan obligasi daerah dan penataan tata ruang.

Koster menjelaskan bahwa kedatangannya ke Balai Kota Jakarta merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mempelajari inovasi skema pembiayaan di luar APBD.

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"Kami mendapat arahan dari Mendagri untuk studi ke Jakarta terkait creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah.

Banyak masukan dan gambaran langkah strategis dari DKI Jakarta yang dapat kami pelajari untuk diterapkan di Bali," ujar Koster.

Selain obligasi daerah, pembahasan juga mencakup pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), pemanfaatan ruang udara dan pengaturan ketinggian bangunan.

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Selain itu, pola kerja sama dengan pihak swasta guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

Koster menegaskan, hasil studi ini akan segera ditindaklanjuti oleh tim teknis di Bali dengan tetap menyesuaikan regulasi daerah yang berlaku, seperti Perda maupun Pergub.

Pertemuan Koster dan Pramono Anung ini berfokus pada pembahasan strategi pembiayaan kreatif (creative financing), termasuk rencana penerbitan obligasi daerah
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TAGS   Bali DKI Jakarta Gubernur Bali Wayan Koster Obligasi badung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung APBD mendagri tito karnavian Koefisien Lantai Bangunan pariwisata bali

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