Kakanwil Eem Ajak ASN Napak Tilas Perjuangan Pahlawan di Museum Margarana

bali.jpnn.com, TABANAN - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan seluruh ASN berkesempatan mengunjungi Museum Margarana, Tabanan, Rabu (5/8).

Momen tersebut terjadi seusai Kakanwil Eem Nurmanah dan rombongan menggelar Upacara Tabur Bunga dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan Pujaan Bangsa Margarana.

Kunjungan tersebut menjadi momentum refleksi bagi insan Pengayoman untuk mengenang dan memahami kembali perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Khususnya memperingati perjuangan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai beserta para pejuang Bali dalam Perang Puputan Margarana.

Di dalam museum, Kakanwil Eem Nurmanah beserta jajaran meninjau berbagai koleksi bersejarah.

Mulai dari dokumentasi perjuangan, diorama pertempuran, hingga benda-benda peninggalan yang menggambarkan semangat pantang menyerah para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa nilai-nilai kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai bagian dari sejarah, tetapi harus menjadi inspirasi nyata dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.

Menurutnya, semangat pengorbanan, integritas, dan dedikasi para pahlawan harus diwujudkan melalui pelayanan hukum yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.