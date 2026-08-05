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Kanwil Kemenkum Bali Tabur Bunga di TMP Margarana, Kenang Jasa Pahlawan

Rabu, 05 Agustus 2026 – 15:19 WIB
Kanwil Kemenkum Bali Tabur Bunga di TMP Margarana, Kenang Jasa Pahlawan - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pujaan Bangsa Margarana, Rabu (5/8). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pujaan Bangsa Margarana, Rabu (5/8).

Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 ini berlangsung khidmat.

Upacara Tabur Bunga ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

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Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Kegiatan diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Prosesi diawali dengan upacara penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di monumen TMP Pujaan Bangsa Margarana oleh Inspektur Upacara.

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Kegiatan kemudian diakhiri dengan tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai simbol penghormatan dan penghargaan atas pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Kakanwil Eem Eem Nurmanah menyampaikan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi seluruh insan Pengayoman dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pujaan Bangsa Margarana, Rabu (5/8) memperingati Hari Pengayoman
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Hari Pengayoman TMP Pujaan Bangsa Margarana pahlawan ziarah Tabur Bunga

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