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Widyalaya Negeri Tinggal Tunggu Izin Menag, Bali Kiblat Hindu di Indonesia

Rabu, 05 Agustus 2026 – 09:02 WIB
Widyalaya Negeri Tinggal Tunggu Izin Menag, Bali Kiblat Hindu di Indonesia - JPNN.com Bali
Kepala Kanwil Kemenag I Gusti Made Sunartha di Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bali mengusulkan pendirian sekolah formal berbasis Hindu (Widyalaya) berstatus negeri.

Proposal resmi telah diajukan kepada Menteri Agama pada 13 Februari 2026 lalu dan kini tinggal menunggu persetujuan izin operasional.

Kepala Kanwil Kemenag Bali I Gusti Made Sunartha menegaskan bahwa Bali sudah sepatutnya memiliki Widyalaya Negeri.

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Pasalnya, sekitar 86,7 persen penduduk Provinsi Bali beragama Hindu.

Namun, hingga kini belum ada satu pun sekolah formal berbasis Hindu yang dikelola langsung oleh pemerintah di bawah Kemenag.

"Apabila ini terealisasi, Widyalaya ini akan menjadi yang pertama berstatus negeri di Indonesia, dan Bali akan menjadi kiblatnya," ujar I Gusti Made Sunartha dilansir dari Antara.

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Rencana ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kepala daerah di Bali.

Kakanwil I Gusti Made Sunartha mengeklaim sejumlah kabupaten/kota telah menyiapkan hibah lahan serta skema dukungan.

Widyalaya Negeri Tinggal Tunggu Izin Menag, Bali Kiblat Hindu di Indonesia Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bali mengusulkan pendirian sekolah formal
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TAGS   Widyalaya Pendidikan Widyalaya Kementerian Agama Bali Hindu Menteri Agama Indonesia Kanwil Kemenag Bali Kiblat Hindu Widyalaya Negeri

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