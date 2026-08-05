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Bale Dangin Jro Mangku Dalem Penatih Puri Ludes Terbakar, Ini Temuan Polisi

Rabu, 05 Agustus 2026 – 08:29 WIB
Bale Dangin Jro Mangku Dalem Penatih Puri Ludes Terbakar, Ini Temuan Polisi - JPNN.com Bali
Aparat Polsek Denpasar Timur melakukan olah TKP seusai insiden kebakaran yang menghanguskan bangunan Bale Dangin milik Dewa Gede Rai, 68, pemangku Jro Mangku Dalem Penatih Puri di Jalan Trenggana, Denpasar, Selasa (4/8) malam. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Insiden kebakaran kembali terjadi di Kota Denpasar.

Sebuah bangunan Bale Dangin milik Dewa Gede Rai, 68, pemangku Jro Mangku Dalem Penatih Puri ludes terbakar di Jalan Trenggana, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, Selasa (4/8) malam.

Insiden tersebut diduga kuat akibat sisa api dupa persembahyangan upacara otonan yang lupa dimatikan.

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Peristiwa musibah ini bermula saat pihak keluarga menggelar upacara otonan di Bale Dangin sekitar pukul 19.00 WITA, Selasa (4/8) malam kemarin.

Namun, seusai prosesi persembahyangan, dupa yang masih menyala ditinggalkan begitu saja.

Api dari dupa tersebut diduga menyambar sarana upakara dan material mudah terbakar hingga memicu kobaran api besar pada pukul 21.30 WITA.

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Enam unit armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (BPBD) Kota Denpasar dan dua ambulans dikerahkan ke lokasi tak lama setelah menerima laporan warga.

"Petugas pemadam tiba di lokasi sekitar pukul 21.45 WITA dan langsung melakukan penanganan. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 22.00 WITA," ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, Rabu (5/8).

Sebuah bangunan Bale Dangin milik Dewa Gede Rai, 68, pemangku Jro Mangku Dalem Penatih Puri ludes terbakar di Jalan Trenggana, Penatih, Denpasar
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TAGS   kebakaran bale dangin Jro Mangku Dalem Penatih Puri Denpasar polsek denpasar timur RSUD Wangaya Damkar Denpasar polresta denpasar

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