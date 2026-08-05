JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Rabu (5/8): Baik untuk Membangun Rumah & Mencari Burung

Kalender Bali Rabu (5/8): Baik untuk Membangun Rumah & Mencari Burung

Rabu, 05 Agustus 2026 – 05:47 WIB
Kalender Bali Rabu (5/8): Baik untuk Membangun Rumah & Mencari Burung - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Rabu 5 Agustus 2026 yang bertepatan dengan Buda Wage Merakih. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (5/8) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Wage Merakih.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (5/8) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Rabu 5 Agustus 2026 bertepatan dengan Buda Wage Merakih: Hari baik untuk membangun rumah & mencari burung
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membangun Rumah Dewasa Ayu Kalender Bali Rabu 5 Agustus 2026 Hari Baik Mencari Burung Ala Ayuning Dewasa Ayu Buda Wage Merakih Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU