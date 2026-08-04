Pengelola Bandara Bali Buka Suara terkait Isu Bom, Warning Penyebar Hoaks

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai angkat bicara seputar isu ancaman bom yang beredar luas melalui pesan elektronik sejak Minggu (2/8) lalu.

Berdasar penelusuran akhir, isu ancaman bom pada Minggu malam itu adalah tidak benar alias hoaks.

Kepastian ini diperoleh setelah Komite Keamanan Bandara I Gusti Ngurah Rai dan pihak berwenang melakukan penelusuran ketat sesuai Standard Operating Procedure (SOP).

Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, menegaskan bahwa seluruh penerbangan dan pelayanan kebandarudaraan tetap berjalan aman, lancar, dan terkendali.

"Kami telah melakukan prosedur penanganan ancaman sesuai aturan yang berlaku.

Hasil penelusuran memastikan tidak ada indikasi kebenaran dari informasi tersebut," ujar Gede Eka Sandi Asmadi dilansir dari Antara.

Manajemen Bandara Bali mengimbau masyarakat dan pengguna jasa untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Gede Eka Sandi Asmadi mengingatkan masyarakat untuk tidak menjadikan isu keselamatan bandara sebagai bahan lelucon.