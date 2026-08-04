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I Ketut Sugiartha Raih Doktor ke-34 Unwar, Sorot Dilema Notaris Lapor TPPU

Selasa, 04 Agustus 2026 – 19:40 WIB
I Ketut Sugiartha Raih Doktor ke-34 Unwar, Sorot Dilema Notaris Lapor TPPU - JPNN.com Bali
I Ketut Sugiartha, S.H., M.Kn. resmi menyandang gelar Doktor Hukum seusai lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dengan meraih nilai 95 pada ujian terbuka di Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Selasa (4/8). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Notaris I Ketut Sugiartha, S.H., M.Kn. resmi menyandang gelar Doktor Hukum seusai lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dengan meraih nilai 95 pada ujian terbuka di Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Selasa (4/8).

I Ketut Sugiartha berhasil mempertahankan disertasinya di depan tim penguji yang terdiri dari akademisi dan pakar hukum terkemuka.

Seperti Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P., Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum. (Penguji Eksternal dari Universitas Tarumanegara).

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Ada juga Prof. Dr. Drs. AA Gede Oka Winumurti, M.Si, Dr. I Nyoman Gede Sugiartha,SH,MH, Prof. Dr. I Nyoman Sujana, SH,M.Hum, Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH, MH, MH, Dr. IGB Suryawan, SH, MHum dan Dr. I Wayan Rideng, SH, MH.

I Ketut Sugiartha tercatat sebagai lulusan doktor ke-34 di kampus Unwar.

Dalam disertasinya, I Ketut Sugiartha mengangkat isu krusial mengenai dilema dan perlindungan hukum bagi profesi notaris saat menjalankan kewajiban pelaporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

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I Ketut Sugiartha menggarisbawahi adanya benturan aturan di lapangan.

Di satu sisi, UU Jabatan Notaris mengikat mereka untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi klien.

Notaris I Ketut Sugiartha berhasil mempertahankan disertasinya di depan tim penguji yang terdiri dari akademisi Universitas Warmadewa dan pakar hukum terkemuka.
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TAGS   I Ketut Sugiartha notaris doktor Universitas Warmadewa Unwar TPPU Doktor Hukum Sidang Disertasi PPATK

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