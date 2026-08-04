Info BMKG: Perairan Bali Diterjang Gelombang Ekstrem 4 hingga 6 Meter!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat dan pelaku aktivitas bahari di Provinsi Bali.

BMKG minta untuk mewaspadai ancaman gelombang ekstrem setinggi empat hingga enam meter di perairan selatan Bali dan Selat Lombok bagian selatan pada 5–8 Agustus 2026.

Menurut Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar Luh Nyoman Didik Tri Utami, fenomena ini dipicu oleh aktifnya Monsun Australia yang membawa tiupan angin kencang hingga 25 knot atau sekitar 46 km/jam dari timur menuju selatan.

"Gesekan angin kuat di atas Samudera Hindia memindahkan energi secara intensif ke permukaan air.

Kondisi ini mendorong gelombang makin tinggi saat mendekati perairan dangkal," ujar Luh Nyoman Didik Tri Utami, Selasa (4/8).

BMKG juga memprakirakan tinggi gelombang di Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan mencapai dua hingga empat meter, sedangkan Selat Lombok bagian utara berkisar 1,25–2,5 meter.

“Operator kapal feri dan nelayan untuk ekstra-waspada terhadap potensi bahaya pelayaran ini,” tutur Luh Nyoman Didik Tri Utami dilansir dari Antara.

BMKG juga mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di Laut Filipina, yaitu Bibit Siklon Tropis 94W dan 9SW.