JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info BMKG: Perairan Bali Diterjang Gelombang Ekstrem 4 hingga 6 Meter!

Info BMKG: Perairan Bali Diterjang Gelombang Ekstrem 4 hingga 6 Meter!

Selasa, 04 Agustus 2026 – 18:52 WIB
Info BMKG: Perairan Bali Diterjang Gelombang Ekstrem 4 hingga 6 Meter! - JPNN.com Bali
Ilustrasi ombak besar di perairan selatan Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat dan pelaku aktivitas bahari di Provinsi Bali.

BMKG minta untuk mewaspadai ancaman gelombang ekstrem setinggi empat hingga enam meter di perairan selatan Bali dan Selat Lombok bagian selatan pada 5–8 Agustus 2026.

Menurut Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar Luh Nyoman Didik Tri Utami, fenomena ini dipicu oleh aktifnya Monsun Australia yang membawa tiupan angin kencang hingga 25 knot atau sekitar 46 km/jam dari timur menuju selatan.

Baca Juga:

"Gesekan angin kuat di atas Samudera Hindia memindahkan energi secara intensif ke permukaan air.

Kondisi ini mendorong gelombang makin tinggi saat mendekati perairan dangkal," ujar Luh Nyoman Didik Tri Utami, Selasa (4/8).

BMKG juga memprakirakan tinggi gelombang di Selat Badung dan Selat Bali bagian selatan mencapai dua hingga empat meter, sedangkan Selat Lombok bagian utara berkisar 1,25–2,5 meter.

Baca Juga:

“Operator kapal feri dan nelayan untuk ekstra-waspada terhadap potensi bahaya pelayaran ini,” tutur Luh Nyoman Didik Tri Utami dilansir dari Antara.

BMKG juga mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di Laut Filipina, yaitu Bibit Siklon Tropis 94W dan 9SW.

BMKG minta untuk mewaspadai ancaman gelombang ekstrem setinggi empat hingga enam meter di perairan selatan Bali dan Selat Lombok bagian selatan pada 5–8 Agustus
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BMKG cuaca info bmkg Gelombang Ekstrem angin kencang Bali perairan bali Monsun Australia Selat Bali selat badung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU