Kanwil Kemenkum Bali Gelar Donor Darah, Memperkuat Kepedulian Sosial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan kontribusi kemanusiaan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dharmawangsa ini terlaksana melalui kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali.

Kegiatan donor darah disambut dengan antusias oleh para pegawai yang secara sukarela berpartisipasi mendonorkan darahnya.

Selain menjadi rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, kegiatan ini juga menjadi wujud implementasi nilai-nilai pengabdian, solidaritas, dan kepedulian sosial yang senantiasa dijunjung tinggi oleh insan Pengayoman.

Kakanwil Kemenkum Eem Nurmanah menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara melalui aksi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Donor darah merupakan bentuk pengabdian yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar.

Setiap tetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan dan menyelamatkan nyawa sesama.