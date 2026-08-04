JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kanwil Kemenkum Bali Gelar Donor Darah, Memperkuat Kepedulian Sosial

Kanwil Kemenkum Bali Gelar Donor Darah, Memperkuat Kepedulian Sosial

Selasa, 04 Agustus 2026 – 15:10 WIB
Kanwil Kemenkum Bali Gelar Donor Darah, Memperkuat Kepedulian Sosial - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan kontribusi kemanusiaan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dharmawangsa ini terlaksana melalui kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali.

Baca Juga:

Kegiatan donor darah disambut dengan antusias oleh para pegawai yang secara sukarela berpartisipasi mendonorkan darahnya.

Selain menjadi rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, kegiatan ini juga menjadi wujud implementasi nilai-nilai pengabdian, solidaritas, dan kepedulian sosial yang senantiasa dijunjung tinggi oleh insan Pengayoman.

Kakanwil Kemenkum Eem Nurmanah menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara melalui aksi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

"Donor darah merupakan bentuk pengabdian yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat besar.

Setiap tetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan dan menyelamatkan nyawa sesama.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Bali donor darah Palang Merah Indonesia pmi bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU