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Perusahaan Jepang Incar Pekerja Migran dari Bali, Tes Langsung CPMI di Jembrana

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:32 WIB
Perusahaan Jepang Incar Pekerja Migran dari Bali, Tes Langsung CPMI di Jembrana - JPNN.com Bali
Sebanyak 22 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Jembrana mengikuti uji kecakapan mengemudi (driving test) yang digelar langsung oleh lima perusahaan asal Jepang melalui LPK Fuji Academy, Minggu (2/8/2026) lalu. Foto: Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Lima perusahaan asal Jepang menggelar uji kecakapan mengemudi (driving test) bagi 22 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Jembrana di Area Parkir GOR Kresna Jvara, Minggu (2/8) lalu.

Seleksi yang difasilitasi LPK Fuji Academy ini bertujuan menjaring tenaga kerja untuk program pekerja berkeahlian khusus atau Tokutei Ginou (SSW) di Jepang.

Wakil Direktur Fuji Academy Yosrizal mengatakan seleksi lapangan ini menguji ketangkasan operasional dan fisik peserta sebelum melangkah ke tahap lanjutan.

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"Tahap awal difokuskan pada tes mengemudi dan matematika di GOR Kresna Jvara, sedangkan wawancara mendalam dilaksanakan di BLK Jembrana," ujar Yosrizal dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Peserta seleksi terdiri dari 11 siswa program kolaborasi Fuji Academy dan Pemkab Jembrana di BLK Jembrana, serta 11 peserta luar.

Peserta luar yang lulus nantinya diwajibkan mengikuti pelatihan intensif di Fuji Academy atau BLK Jembrana.

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Untuk menembus pasar kerja Jepang, Fuji Academy menerapkan standar pelatihan selama enam bulan.

Peserta digembleng menguasai bahasa Jepang setara N5 internal, sertifikasi resmi JFT-Basic N4, serta sertifikasi keahlian bidang SSW.

Lima perusahaan asal Jepang menggelar uji kecakapan mengemudi (driving test) bagi 22 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Jembrana, Bali
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TAGS   Jepang Perusahaan Jepang pekerja migran Bali Jembrana CPMI LPK Fuji Academy BLK Jembrana pemkab jembrana uji kecakapan mengemudi

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