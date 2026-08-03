JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Langka! Pertama Kali dalam Empat Tahun, Bali Alami Deflasi pada Juli, Sebegini

Langka! Pertama Kali dalam Empat Tahun, Bali Alami Deflasi pada Juli, Sebegini

Senin, 03 Agustus 2026 – 21:40 WIB
Langka! Pertama Kali dalam Empat Tahun, Bali Alami Deflasi pada Juli, Sebegini - JPNN.com Bali
Suasana panen padi dengan teknologi Hazton di Subak Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Panen yang melimpah menyebabkan ekonomi Bali mengalami deflasi pada Juli 2026. Foto: Humas Pemkab Buleleng.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Provinsi Bali mencatatkan deflasi sebesar 0,51 persen secara bulanan (month-to-month) pada Juli 2026.

Berdasar catatan Badan Pusat Statistik (BPS), fenomena unik ini terjadi untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir Bali mengalami deflasi pada bulan Juli.

Menurut Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, faktor pendorong utama deflasi ini adalah melimpahnya pasokan hasil panen pada komoditas pangan.

Baca Juga:

"Faktor pendorongnya karena panen melimpah.

Di lain sisi, bobot kebutuhan masyarakat pada komoditas tersebut sangat tinggi, sehingga memberikan andil deflasi yang besar," ujar Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Senin (3/8) dilansir dari Antara.

Deflasi pada Juli 2026 ini terutama didorong oleh dua kelompok pengeluaran.

Baca Juga:

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan deflasi sebesar 2,34 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,75 persen.

Untuk Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatatkan deflasi sebesar 0,66 persen dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,06 persen.

Provinsi Bali mencatatkan deflasi sebesar 0,51 persen secara bulanan (month-to-month) pada Juli 2026. Ini kejadian yang langka dalam empat tahun terakhir
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali deflasi inflasi BPS Bali Juli 2026 komoditas pangan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU