Perupa Lintas Genre Abadikan 100 Tahun Rarud Batur Lewat Melukis on the Spot

bali.jpnn.com, BANGLI - Batur Village Festival 2026 dalam rangka memperingati 100 Tahun Rarud Batur tak sekadar diisi ajang seremonial.

Acara ini juga menjadi wadah ekspresi seni bagi puluhan perupa lintas daerah, komunitas, dan genre melalui aksi Melukis Bersama on the Spot di kawasan Pura Ulun Danu Batur, Desa Adat Batur, Senin (3/8).

Kegiatan dibuka secara simbolis di Madya Mandala oleh Jero Penyarikan Duuran Batur dan Jero Penyarikan Alitan Batur melalui goresan pertama di atas kanvas, yang kemudian direspons oleh para perupa.

Mewakili Palinggih Dane Jero Gede Duhuran Batur, Jero Penyarikan Duuran Batur mengungkapkan bahwa peristiwa historis 100 tahun lalu kaya akan nilai kolaborasi.

"Kami mengajak para perupa berkolaborasi agar citra Batur terdokumentasi lebih luas melalui kanvas, bukan hanya lewat pertunjukan atau teks.

Seni rupa sangat lekat dengan semangat ngayah.

Dahulu pura adalah media utama seniman berekspresi, dan semangat itulah yang ingin kami hidupkan kembali," kata Jero Penyarikan Duuran Batur.

Para peserta menyambut hangat ruang kreatif ini.