Bank Mandiri Region XI Ajak Masyarakat Donor Darah, Isi Momen HUT ke-81 RI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri kembali menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Mandiri Donor Darah.

Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sekaligus menandai perjalanan 28 tahun melayani negeri.

Melalui kegiatan ini, Bank Mandiri mengajak seluruh insan Mandirian, nasabah, hingga masyarakat umum untuk mengisi momen kemerdekaan dengan tindakan nyata yang mengalirkan harapan bagi sesama.

Ketersediaan pasokan darah yang aman dan berkualitas menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.

Menyadari hal tersebut, Bank Mandiri berkolaborasi dengan RSUP Prof Ngoerah serta fasilitas kesehatan setempat menggelar Mandiri Donor Darah.

Sejak pertama kali diluncurkan pada April 2026, program Mandiri Donor Darah secara nasional telah berhasil menghimpun lebih dari 11.500 kantong darah.

Khusus di wilayah Bali, kegiatan ini menyedot antusiasme tinggi dengan menggaet lebih dari 280 pendonor yang terdiri dari jajaran manajemen, pegawai, nasabah, hingga masyarakat sekitar.

Aksi sosial ini turut dihadiri langsung oleh Direktur Operations Bank Mandiri, Timothy Utama, serta Regional CEO Bank Mandiri Region XI / Bali dan Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Patty, yang juga ikut serta mendonorkan darahnya.