JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Bank Mandiri Region XI Ajak Masyarakat Donor Darah, Isi Momen HUT ke-81 RI

Bank Mandiri Region XI Ajak Masyarakat Donor Darah, Isi Momen HUT ke-81 RI

Senin, 03 Agustus 2026 – 17:46 WIB
Bank Mandiri Region XI Ajak Masyarakat Donor Darah, Isi Momen HUT ke-81 RI - JPNN.com Bali
Bank Mandiri Region XI Bali - Nusra kembali menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Mandiri Donor Darah menandai HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-28 Bank Mandiri, Senin (3/8). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri kembali menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Mandiri Donor Darah.

Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sekaligus menandai perjalanan 28 tahun melayani negeri.

Melalui kegiatan ini, Bank Mandiri mengajak seluruh insan Mandirian, nasabah, hingga masyarakat umum untuk mengisi momen kemerdekaan dengan tindakan nyata yang mengalirkan harapan bagi sesama.

Baca Juga:

Ketersediaan pasokan darah yang aman dan berkualitas menjadi pilar penting dalam mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.

Menyadari hal tersebut, Bank Mandiri berkolaborasi dengan RSUP Prof Ngoerah serta fasilitas kesehatan setempat menggelar Mandiri Donor Darah.

Sejak pertama kali diluncurkan pada April 2026, program Mandiri Donor Darah secara nasional telah berhasil menghimpun lebih dari 11.500 kantong darah.

Baca Juga:

Khusus di wilayah Bali, kegiatan ini menyedot antusiasme tinggi dengan menggaet lebih dari 280 pendonor yang terdiri dari jajaran manajemen, pegawai, nasabah, hingga masyarakat sekitar.

Aksi sosial ini turut dihadiri langsung oleh Direktur Operations Bank Mandiri, Timothy Utama, serta Regional CEO Bank Mandiri Region XI / Bali dan Nusa Tenggara, Alexander Jonathan Patty, yang juga ikut serta mendonorkan darahnya.

Bank Mandiri kembali menggelar aksi kemanusiaan bertajuk Mandiri Donor Darah menandai HUT ke-81 Republik Indonesia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bank Mandiri Bank Mandiri Region XI donor darah Bali Nusra HUT ke-81 RI Program Mandiri Donor Darah HUT ke-28 Bank Mandiri RSUP Prof Ngoerah kantong darah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU