JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Eem Pimpin Apel Pagi, Sentil Pelayanan Prima Menjelang Hari Pengayoman

Kakanwil Eem Pimpin Apel Pagi, Sentil Pelayanan Prima Menjelang Hari Pengayoman

Senin, 03 Agustus 2026 – 16:50 WIB
Kakanwil Eem Pimpin Apel Pagi, Sentil Pelayanan Prima Menjelang Hari Pengayoman - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin apel pagi yang diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, serta seluruh ASN, Senin (3/8/2026). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin apel pagi yang diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, serta seluruh ASN, Senin (3/8/2026).

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kedisiplinan dan komitmen dalam mengikuti apel pagi.

Menurutnya, kedisiplinan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Baca Juga:

Kakanwil Eem menegaskan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali harus senantiasa siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

ASN juga diminta terbuka dalam menerima berbagai aspirasi, baik berupa saran maupun kritik, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Seluruh jajaran harus siap memberikan pelayanan terbaik serta terbuka menerima aspirasi masyarakat.

Baca Juga:

Setiap saran dan kritik harus kita jadikan masukan untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Komitmen tersebut sejalan dengan program Menteri Hukum, *PASTI ADA SOLUSI*, yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh solusi atas berbagai permasalahan hukum.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin apel pagi yang diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, serta seluruh ASN, Senin (3/8/2026).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Bali Apel Pagi Hari Pengayoman ASN Kemenkum Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

  2. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  3. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU