Kakanwil Eem Pimpin Apel Pagi, Sentil Pelayanan Prima Menjelang Hari Pengayoman

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memimpin apel pagi yang diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, serta seluruh ASN, Senin (3/8/2026).

Kakanwil Eem Nurmanah dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kedisiplinan dan komitmen dalam mengikuti apel pagi.

Menurutnya, kedisiplinan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kakanwil Eem menegaskan bahwa seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali harus senantiasa siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

ASN juga diminta terbuka dalam menerima berbagai aspirasi, baik berupa saran maupun kritik, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Seluruh jajaran harus siap memberikan pelayanan terbaik serta terbuka menerima aspirasi masyarakat.

Setiap saran dan kritik harus kita jadikan masukan untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Komitmen tersebut sejalan dengan program Menteri Hukum, *PASTI ADA SOLUSI*, yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh solusi atas berbagai permasalahan hukum.