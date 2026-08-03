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Koster Dorong Atma Wedana Massal Jadi Model di Bali, Sorot Hibah ke Desa Adat

Senin, 03 Agustus 2026 – 09:26 WIB
Koster Dorong Atma Wedana Massal Jadi Model di Bali, Sorot Hibah ke Desa Adat - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Upacara Pitra Yadnya (Pranawa) Atma Wedana, Ngaben dan Nyekah Massal yang digelar Desa Adat Bualu, Kuta Selatan, Badung, Minggu (2/8). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Gubernur Wayan Koster menilai pelaksanaan Atma Wedana secara massal merupakan solusi yang sangat baik karena mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menjalankan yadnya.

Atma wedana adalah upacara penyucian roh leluhur (atma) dalam tradisi Hindu, dikenal juga sebagai nyekah, memukur, atau ngeroras.

Atma Wedana ini bertujuan meningkatkan status jiwa orang yang meninggal menjadi Dewa Pitara sebelum ditempatkan di tempat suci keluarga seperti rong tiga atau sanggah kemulan.

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"Atma Wedana ini solusi yang sangat baik.

Bersamaan dilakukan untuk 18 sawa, bagus sekali dan harus terus dikembangkan sebagai bentuk gotong royong agar pelaksanaan upacara tidak menjadi beban personal bagi masyarakat," ujar Koster.

Gubernur Koster mengatakan hal tersebut saat menghadiri Upacara Pitra Yadnya (Pranawa) Atma Wedana, Ngaben dan Nyekah Massal yang digelar Desa Adat Bualu, Kuta Selatan, Badung, Minggu (2/8).

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Koster secara simbolis melaksanakan prosesi ngayeg tirta yang diiringi para pemangku sebagai bagian dari rangkaian upacara suci penyempurnaan atma leluhur.

Menurutnya, pemerintah akan terus hadir mendukung desa adat sebagai benteng pelestarian budaya sekaligus penguatan kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Bali.

Gubernur Wayan Koster menilai pelaksanaan Atma Wedana secara massal merupakan solusi yang sangat baik karena mampu meringankan beban masyarakat
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TAGS   Koster gubernur koster Atma Wedana Desa Adat Bualu Bali hibah umat hindu Sawa Pitra Yadnya ngaben

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