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DJPb Bali Catat 293.669 Transaksi di Koperasi Merah Putih, Sebegini Angkanya

Senin, 03 Agustus 2026 – 08:32 WIB
DJPb Bali Catat 293.669 Transaksi di Koperasi Merah Putih, Sebegini Angkanya - JPNN.com Bali
Ilustrasi Koperasi Merah Putih. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mulai mencatat transaksi di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Berdasar transaksi selama semester I-2026, total nilai transaksi KDMP di Bali menembus angka Rp1,28 miliar.

Capaian nilai transaksi tersebut ditopang oleh aktivitas masyarakat desa yang cukup tinggi.

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"Volume transaksinya sudah mencapai 293.669 kali transaksi," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi dilansir dari Antara.

Secara kuantitas, seluruh dari 716 desa dan kelurahan di Bali telah memiliki unit KDMP serta mengantongi akun Sistem Informasi Koperasi Desa.

Dari sisi kelembagaan dan kelengkapan administrasi, sebanyak 715 KDMP telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara satu unit sisanya masih dalam tahap finalisasi.

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Untuk legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dimiliki oleh 497 KDMP. Upaya dorongan terus dilakukan agar seluruh unit segera mengantongi NIB.

Total simpanan pokok anggota KDMP di Bali tercatat mencapai Rp905 juta, sedangkan simpanan wajib terkumpul sebesar Rp307 juta.

Berdasar transaksi selama semester I-2026, total nilai transaksi KDMP di Bali menembus angka Rp1,28 miliar.
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TAGS   Kanwil Ditjen DJPb Bali Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bali NPWP Nomor Induk Berusaha NIB Dinas Koperasi dan UKM Bali

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