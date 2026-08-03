JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Senin (3/8): Baik untuk Membuat Peraturan & Alat Perangkap

Kalender Bali Senin (3/8): Baik untuk Membuat Peraturan & Alat Perangkap

Senin, 03 Agustus 2026 – 06:21 WIB
Kalender Bali Senin (3/8): Baik untuk Membuat Peraturan & Alat Perangkap - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 3 Agustus 2026 yang bertepatan dengan Soma Paing Merakih. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (3/8) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Paing Merakih.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Baca Juga:

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Baca Juga:

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (3/8) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Senin 3 Agustus 2026 bertepatan dengan Soma Paing Merakih: Hari baik untuk membuat peraturan & alat perangkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Peraturan Dewasa Ayu Kalender Bali Senin 3 Agustus 2026 Alat Perangkap Soma Paing Merakih Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  2. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

  3. Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU