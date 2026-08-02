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Pembersihan 8 Ha Enceng Gondok di TWA Danau Buyan-Tamblingan Tuntas, Lihat

Minggu, 02 Agustus 2026 – 20:53 WIB
Pembersihan 8 Ha Enceng Gondok di TWA Danau Buyan-Tamblingan Tuntas, Lihat - JPNN.com Bali
KSDA Bali bersama Korem 163/Wirasatya, BWS Bali-Penida, Pemprov Bali, Pemkab Buleleng, serta masyarakat Desa Pancasari berhasil menuntaskan pembersihan tumbuhan invasif eceng gondok (Eichhornia crassipes) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Buyan–Danau Tamblingan (DBDT). Foto: BKSDA Bali

bali.jpnn.com, BULELENG - Balai KSDA Bali bersama Korem 163/Wirasatya, BWS Bali-Penida, Pemprov Bali, Pemkab Buleleng, serta masyarakat Desa Pancasari berhasil menuntaskan pembersihan tumbuhan invasif eceng gondok (Eichhornia crassipes) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Buyan–Danau Tamblingan (DBDT).

Aksi lingkungan yang dimulai sejak 9 Juni 2026 tersebut melibatkan sekitar 350 peserta.

Hebatnya, tim gabungan sukses membersihkan area seluas 8 hektare hanya dalam waktu 47 hari, kelar pada 25 Juni 2026, jauh lebih cepat dari target awal yang ditetapkan selama 60 hari.

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Berdasarkan analisis lapangan, sekitar 8 hektare perairan Danau Buyan sempat tertutup eceng gondok.

Sebagai tumbuhan invasif, eceng gondok berkembang biak sangat cepat di perairan dangkal dan tenang, sehingga menutupi permukaan air dan menghambat masuknya sinar matahari.

Keberadaan enceng gondok ini juga menurunkan kadar oksigen terlarut dalam air serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Selain eceng gondok, ditemukan pula empat spesies tumbuhan asing invasif lainnya, yakni kesisat (Alternanthera philoxeroides), kapu-kapu (Salvinia molesta), padang teki (Schoenoplectus californicus), dan padang bagas (Brachiaria mutica).

Penanganan cepat diperlukan untuk mencegah kerusakan fungsi ekologi yang lebih luas.

Proyek pembersihan tumbuhan invasif eceng gondok (Eichhornia crassipes) di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Danau Buyan–Danau Tamblingan (DBDT) akhirnya tuntas
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TAGS   bksda bali Enceng Gondok danau buyan danau tamblingan TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan Kesisat Kapu-kapu Padang Teki Padang Bagas Tumbuhan Invasif

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