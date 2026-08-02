Bikin Resah Siswa SDN 2 Perancak, Monyet Ekor Panjang Dievakuasi ke Buleleng

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Wilayah Jembrana bersama Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (JSI) akhirnya berhasil mengamankan seekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang sempat meresahkan warga.

Satwa liar itu diketahui membuat resah para siswa hingga guru SDN 2 Perancak, Jembrana, sejak Mei 2026 lalu.

Pihak sekolah pun melaporkan temuan satwa liar itu ke Damkar Jembrana, tetapi tak kunjung berhasil dievakuasi.

Tim JSI langsung mendatangi lokasi untuk mengumpulkan bahan dan keterangan di lokasi kejadian.

Petugas KSDA Wilayah Jembrana di lain sisi memasang kandang jebakan, tali jerat, serta rutin berpatroli di jalur yang sering dilalui satwa tersebut.

Jumat (31/7) lalu, monyet tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan menggunakan tembakan senapan bius (dart gun) saat mendekati umpan.

Seusai dievakuasi, primata tersebut langsung dibawa ke fasilitas Yayasan JSI di Banyuwedang, Buleleng, untuk menjalani proses rehabilitasi sebelum nantinya dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.

Petugas Resor KSDA Wilayah Jembrana Ahmad Januar menegaskan seluruh proses evakuasi dilakukan dengan tetap memprioritaskan keselamatan warga, petugas, maupun satwa.