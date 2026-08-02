Meriah! Ribuan Warga Bali Tumpah Ruah Merayakan Tumpek Krulut di Ardha Candra

bali.jpnn.com, DENPASAR - Panggung Ardha Candra, Art Centre Denpasar, Sabtu (1/8) malam berlangsung meriah.

Ribuan masyarakat tumpah ruah merayakan Rahina Tumpek Krulut, yang dikenal sebagai Hari Kasih Sayang alias Rahina Tresna Asih versi Dresta Bali.

Pemerintah Provinsi Bali memanjakan pengunjung dengan konser gratis yang menghadirkan jajaran musisi papan atas Bali.

Ada Lolot Band, Leeyonk Sinatra, dan Bintang Band.

Juga ada Bagus Wirata, Joni Agung, Yong Sagita, Bayu KW, Lebri Partami, Putri Bulan, hingga Gus Veron.

Gubernur Wayan Koster saat memberi sambutan menegaskan pentingnya memahami makna mendalam di balik Tumpek Krulut.

"Kata Krulut bermakna kelembutan hati, kasih sayang, dan kedamaian.

Seni bagi masyarakat Bali bukan sekadar hiburan, melainkan sarana memperhalus budi pekerti serta mempererat hubungan antarmanusia," kata Koster.