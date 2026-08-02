Jurnalis di Bali Turun ke Jalan, Tuntut Prabowo Minta Maaf Soal Londo Ireng

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana Car Free Day di kawasan Lapangan Puputan Renon, Denpasar, Minggu (2/8) pagi mendadak riuh.

Di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, puluhan jurnalis dan aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) menggelar aksi simpatik sekaligus protes keras terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Aksi ini memantik perhatian warga yang sedang berolahraga.

Tak sedikit masyarakat melipir untuk membubuhkan tanda tangan di atas petisi kain putih sebagai bentuk dukungan moral terhadap independensi pers.

Gelombang protes ini dipicu oleh pidato Prabowo pada puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (23/7) lalu, yang menyematkan sebutan "londo ireng" kepada jurnalis, LSM, dan pengamat politik.

Para jurnalis secara bergantian menyampaikan orasi sambil membentangkan poster-poster bernada tajam.

Ada poster bertuliskan, "Wowo Jurnalis Bukan Londo Ireng", "Kulit Kami Memang Ireng Tapi Bukan Londo Ireng", dan "Mengungkap Fakta Bukan Dosa".

Aksi tersebut kian menyentil lewat pertunjukkan teatrikal.