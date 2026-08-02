JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakao Jembrana Tembus 15 Brand Dunia, Petani Panen Cuan

Kakao Jembrana Tembus 15 Brand Dunia, Petani Panen Cuan

Minggu, 02 Agustus 2026 – 08:51 WIB
Kakao Jembrana Tembus 15 Brand Dunia, Petani Panen Cuan - JPNN.com Bali
Pegawai Koperasi Kerta Semaya Samaniya menjelaskan proses panen biji kakao di Jembrana, Bali, Kamis (30/7) lalu. Foto: ANTARA/Gembong Ismadi

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kabupaten Jembrana kembali menegaskan posisinya sebagai kiblat kakao berkelanjutan di Indonesia.

Daerah berjuluk "Kota Kakao" ini terpilih menjadi destinasi utama kegiatan Media Trip dari program Accelerating Consumer Transformation (ACT) and Sustainability in Indonesia, sebuah konsorsium yang didukung penuh oleh Uni Eropa melalui SWITCH-Asia.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan rasa bangga atas apresiasi global tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, capaian ini sejalan dengan komitmen daerah dalam mengembangkan kakao fermentasi berbasis kelestarian lingkungan sejak 2011.

"Kakao fermentasi Jembrana, khususnya hasil produksi Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS), adalah bukti nyata keberhasilan menjaga kualitas.

Biji kakao kita telah menembus pasar global sejak 2015 dan menyuplai 15 brand nasional maupun internasional," kata Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Baca Juga:

Menurut Bupati Kembang, keberhasilan kakao Jembrana menembus pasar dunia tak lepas dari dukungan regulasi dan anggaran yang diberikan Pemkab Jembrana.

Mulai dari penyaluran bibit unggul dan sarana produksi berkala untuk kelompok tani, penyertaan modal daerah untuk Koperasi KSS yang terus ditingkatkan dari Rp200 juta pada 2016 hingga mencapai Rp1,5 miliar pada 2025.

Biji kakao Jembrana telah menembus pasar global sejak 2015 dan menyuplai 15 brand nasional maupun internasional
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kakao Kakao Jembrana Brand Dunia Petani Kakao Jembrana Bupati Kembang Hartawan Kakao Fermentasi Koperasi Kerta Semaya Samaniya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Debut Ciamik Tim Geypens Bikin John Herdman Bergeleng, Banjir Pujian

  2. Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Depak Jordy Bruijn Musim Depan, Bos Yabes Tanuri Buka Suara

  3. Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Tatap Musim Kedua di Bali United: Incar Lima Besar & Jago Kandang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU