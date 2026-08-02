Kakao Jembrana Tembus 15 Brand Dunia, Petani Panen Cuan

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kabupaten Jembrana kembali menegaskan posisinya sebagai kiblat kakao berkelanjutan di Indonesia.

Daerah berjuluk "Kota Kakao" ini terpilih menjadi destinasi utama kegiatan Media Trip dari program Accelerating Consumer Transformation (ACT) and Sustainability in Indonesia, sebuah konsorsium yang didukung penuh oleh Uni Eropa melalui SWITCH-Asia.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan rasa bangga atas apresiasi global tersebut.

Menurutnya, capaian ini sejalan dengan komitmen daerah dalam mengembangkan kakao fermentasi berbasis kelestarian lingkungan sejak 2011.

"Kakao fermentasi Jembrana, khususnya hasil produksi Koperasi Kerta Semaya Samaniya (KSS), adalah bukti nyata keberhasilan menjaga kualitas.

Biji kakao kita telah menembus pasar global sejak 2015 dan menyuplai 15 brand nasional maupun internasional," kata Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Menurut Bupati Kembang, keberhasilan kakao Jembrana menembus pasar dunia tak lepas dari dukungan regulasi dan anggaran yang diberikan Pemkab Jembrana.

Mulai dari penyaluran bibit unggul dan sarana produksi berkala untuk kelompok tani, penyertaan modal daerah untuk Koperasi KSS yang terus ditingkatkan dari Rp200 juta pada 2016 hingga mencapai Rp1,5 miliar pada 2025.