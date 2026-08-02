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Koster Sentil Pengeroyokan Pria Sidatapa di Hari Tumpek Krulut, Pesannya Menyentuh

Minggu, 02 Agustus 2026 – 07:58 WIB
Koster Sentil Pengeroyokan Pria Sidatapa di Hari Tumpek Krulut, Pesannya Menyentuh - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster saat bertandang ke Kedai Tangkil Tabanan saat Hari Tumpek Krulut, Sabtu (1/8) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, TABANAN - Gubernur Wayan Koster menyoroti kasus pengeroyokan tragis yang menewaskan terduga pencuri ayam di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali.

KD, pria asal Sidatapa, Buleleng, tewas setelah menjadi korban amuk massa seusai dicurigai mencuri ayam aduan warga setempat.

Koster menyebut peristiwa kelam tersebut harus menjadi bahan refleksi mendalam, terlebih di tengah peringatan Hari Suci Tumpek Krulut.

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"Ini mengingatkan kita, jika ada perselisihan atau ketidakcocokan, jangan sampai berujung pembunuhan dengan cara yang tidak beradab seperti di Baturiti," ujar Koster dilansir dari Antara.

Gubernur Koster menjelaskan Tumpek Krulut yang secara tradisi diisi dengan upacara otonan gamelan, pada hakikatnya merupakan hari kasih sayang, kebahagiaan, dan harmoni.

Momentum ini harus dimaknai sebagai ajakan untuk saling menyayangi antar-sesama manusia demi mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri.

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Bentuk kasih sayang sendiri juga ditunjukkan Pemprov Bali lewat mentraktir masyarakat berbelanja makanan dan minuman gratis di 15 UMKM tersebar di seluruh Bali.

Kesempatan ini dimanfaatkan Koster untuk berinteraksi dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

Gubernur Wayan Koster menyoroti kasus pengeroyokan tragis yang menewaskan terduga pencuri ayam di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Baturiti, Tabanan, Bali
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TAGS   Koster gubernur koster pria sidatapa Pria Sidatapa tewas penganiayaan amuk massa Hari Tumpek Krulut pemprov bali

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