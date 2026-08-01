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Infrastruktur Jalan di Jembrana Masuk Tahap Hotmix, Bupati Kembang Minta Hasil Maksimal

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 20:54 WIB
Infrastruktur Jalan di Jembrana Masuk Tahap Hotmix, Bupati Kembang Minta Hasil Maksimal - JPNN.com Bali
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengecek proyek jalan di sejumlah ruas di Bali Barat. Foto: Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pemkab Jembrana terus menggenjot pengerjaan infrastruktur jalan mulus melalui pengaspalan hotmix di sejumlah wilayah.

Proyek yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali 2026 ini mencakup ruas Jalan Banjar Yeh Kuning–Banjar Yeh Kuning III.

Kemudian Jalan Banjar Banyubiru–Pangkung Dalem, Simpang Tegal Badeng–Banjar Puana Sari I, Banyubiru–Banjar Banyubiru, hingga Banyubiru–Simpang Air Anakan.

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Di sisi lain, pengerjaan rabat beton di kawasan BTN Gita Bhayangkara, Banyubiru, telah resmi rampung.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bahkan berkesempatan meninjau langsung proyek rabat beton di BTN Gita Bhayangkara dan pengaspalan hotmix di Jalan Simpang Air Anakan untuk memastikan kualitas hasil pengerjaan fisik di lapangan.

"Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan pengerjaan jalan di Banyubiru berjalan dengan baik.

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Proyek rabat beton di BTN Gita Bhayangkara sudah rampung dengan kualitas baik, sementara pengaspalan hotmix di Simpang Air Anakan harus terus dikawal agar sesuai spesifikasi teknis dan selesai tepat waktu," ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.

Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur merupakan prioritas daerah untuk memperlancar mobilitas dan mendorong perekonomian warga.

Pemkab Jembrana terus menggenjot pengerjaan infrastruktur jalan mulus melalui pengaspalan hotmix di sejumlah wilayah. Bupati Kembang minta hasil maksimal
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TAGS   infrastruktur infrastruktur jalan proyek infrastruktur Hotmix pemkab jembrana Bupati Kembang Hartawan BKK Provinsi Bali 2026 Dana BKK Provinsi Bali

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