Warga Bangli Serbu Layanan Pengobatan Gratis, Bupati Sedana Sentil Tumpek Krulut

bali.jpnn.com, BANGLI - Pemkab Bangli menggelar pengobatan gratis serentak di empat kecamatan dalam rangka memperingati Rahina Tumpek Krulut, yang jatuh pada Sabtu hari ini (1/8).

Layanan ini hadir sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan pelayanan kesehatan berbasis semangat cinta kasih kepada masyarakat.

Kegiatan yang menindaklanjuti Surat Gubernur Bali ini disebar di empat titik strategis, yakni Desa Kedisan (Kintamani), Desa Selati (Bangli), Desa Adat Kebon-Sulahan (Susut), dan Banjar Tembuku Kaja-Desa Tembuku (Tembuku).

Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif masyarakat setempat. Mereka berbondong-bondong menyerbu layanan kesehatan gratis ini.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan bahwa Tumpek Krulut mengandung makna luhur untuk memuliakan sesama melalui kasih sayang dan ketulusan.

Oleh karena itu, nilai spiritual tersebut direalisasikan lewat aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

"Tumpek Krulut mengajarkan kita menumbuhkan cinta kasih.

Pengobatan gratis ini bukan sekadar memberi layanan medis, tetapi wujud kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan dilandasi empati," ujar Bupati Sedana Arta.