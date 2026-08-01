Desain Terra Sign Diajukan ke DJKI, Buleleng Festival Direkomendasikan Jadi Merek Jasa

bali.jpnn.com, BULELENG - Kanwil Kemenkum Bali bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus mendorong pelindungan aset kekayaan intelektual (KI) berbasis potensi daerah.

Upaya tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung kawasan Titik Nol Kota Singaraja yang dipimpin Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Fajar Sulaeman Taman.

Fajar Sulaeman Taman datang ke Buleleng didampingi Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki Kabupaten Buleleng agar memperoleh pelindungan hukum dan dapat dimanfaatkan sebagai aset yang bernilai ekonomi.

Salah satu objek yang menjadi perhatian adalah Buleleng Terra Sign, penanda kawasan yang kini menjadi ikon baru Kota Singaraja.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menjelaskan bahwa desain Buleleng Terra Sign telah diajukan permohonan pelindungan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui skema Desain Industri.

Pelindungan tersebut bertujuan memberikan hak eksklusif atas desain visual penanda kawasan sekaligus memperkuat identitas Kota Singaraja.

Selain itu, pembahasan juga mencakup potensi pelindungan terhadap Buleleng Festival sebagai agenda tahunan Kabupaten Buleleng.